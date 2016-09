Ryder Cup Europas Fehlstart, Europas Aufholjagd 

Europas Golfer haben sich nach einem schwachen Start beim Ryder Cup doch noch gefangen. Das europäische Team war am ersten Tag der 41. Auflage des Ryder Cups desaströs gestartet. Mit 0:4 ging der Auftakt im Hazeltine National Golf Club im US-Bundesstaat Minnesota an die USA. Die Nachmittags-Session entschieden die Europäer hingegen 3:1 für sich.

"Europa hatte Spaß am Nachmittag, wir hatten Spaß am Morgen und nun werden wir noch zwei spaßige Tage bekommen", sagte US-Kapitän Davis Love III. "Es ist dennoch frustrierend, dass wir nicht höher führen."

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer musste zwei deprimierende Niederlagen einstecken. "Es war ein harter Tag für mich", sagte er golf.de: "Wenn man ausgewählt wird, gibt man natürlich sein Bestes, um etwas zum Team beizutragen. Das ist heute aber nicht passiert. Aber am Ende des Tages geht es nicht nur um mich, sondern um die gesamte Mannschaft."

In den Foursomes, bei denen ein Zweierteam nur einen Ball abwechselnd schlägt, verlor der zweimalige Major-Gewinner an der Seite des Spaniers Sergio Garcia aufgrund einer schlechten zweiten Rundenhälfte gegen die US-Paarung Jimmy Walker und Zach Johnson mit 4 und 2.

Anschließend verlor Kaymer auch bei den Fourballs, bei denen jeder Golfer seinen eigenen Ball schlägt und das teamintern bessere Ergebnis an jedem Loch in die Wertung eingeht, gemeinsam mit Masters-Champion Danny Willett aus England gegen das US-Duo Brandt Snedeker und Brooks Koepka nach nur 14 Löchern mit 5 und 4.

Olympiasieger Justin Rose aus England und der Schwede Henrik Stenson, die beim Ryder Cup 2014 alle drei gemeinsamen Doppel gewonnen hatten, besiegten die US-Spitzenpaarung Jordan Spieth und Patrick Reed mit 5 und 4. In den Foursomes hatten sie die gleiche Partie noch mit 3 und 2 verloren.

Die Spanier Garcia und Rafa Cabrera Bello gewannen ihr Fourball-Duell mit 3 und 2 gegen J.B. Holmes und Ryan Moore, Rory McIlroy und Thomas Pieters besiegten Dustin Johnson und Matt Kuchar ebenfalls mit 3 und 2. Bereits im Foursome gewannen Phil Mickelson und Rickie Fowler gegen McIlroy und Andy Sullivan mit 1 auf, Pieters und Lee Westwood verloren klar mit 5 und 4 gegen Dustin Johnson und Kuchar.

Nach erneut vier Foursomes und Fourballs am Samstag fällt die Entscheidung über den Sieg am Sonntag in den zwölf Einzeln. Europa genügen als Titelverteidiger 14 der insgesamt 28 zu vergebenen Punkte, die USA benötigen mindestens 14,5 Zähler.