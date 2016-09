Golfer Henrik Stenson beim Ryder Cup Europa braucht diese Legende

Das Motto des 41. Ryder Cup ist im Hazeltine National Golf Club nicht zu übersehen. "WHERE LEGENDS ARE FORGED" steht überall in Großbuchstaben geschrieben. Der prestigeträchtige Kampf der Kontinente, bei dem alle zwei Jahre Europa gegen die USA antritt, hat in seiner Geschichte viele Legenden hervorgebracht. Diesmal könnte Henrik Stenson zur Kultfigur werden - zumindest bietet der Schwede die Voraussetzungen dafür.

Das Team Europe setzt sich beim schweren Auswärtsauftritt 30 Autominuten westlich von Minneapolis gleichermaßen aus Ryder-Cup-Rookies und Routiniers zusammen - sechs Neulinge, sechs Erfahrene. Lee Westwood ist mit neun Teilnahmen und 20 Siegen der Etablierteste und Erfolgreichste, Rory McIlroy der mit dem klangvollsten Namen und Stenson - in diesem Jahr - der Konstanteste. Der 40-Jährige hat einen sensationelllen Sommer hinter sich.

Im Juni Sieg bei den BMW International Open auf Gut Lärchenhof. Im Juli triumphiert er bei den British Open. Im August folgt in Rio Olympia-Silber. Ende September weiß jedoch nicht einmal Stenson selbst, was er in den kommenden Tagen leisten kann. Denn er geht angeschlagen in seinen vierten Ryder Cup.

Was sagt das Knie?

Im Dezember hatte sich der gebürtige Göteborger einer Meniskus-Operation im rechten Knie unterzogen. Vor einem Monat wurde dort erneut ein kleiner Einriss festgestellt. Stenson brach ein Turnier der PGA-Tour-Playoffs ab, spielte ein zweites unter Schmerzen und zog sich dann komplett zurück.

Diese Woche tauchte er nach 20 Tagen wieder auf. Am Mittwoch saß Stenson in einem grauen Sweater auf dem Podium im Interview-Raum des weißen Pressezelts und wirkte ziemlich nachdenklich. Niemand lässt sich im Vorfeld dieses Kräftemessens in die Karten schauen, niemand würde bereits 48 Stunden vor dem ersten Abschlag zugeben, dass er womöglich nicht antreten könne - auch nicht Stenson. "Ich fühle, dass ich jede Menge Golf spielen kann", meinte der Weltranglisten-Fünfte. Das klang gut. Doch dann schränkte er umgehend ein: "Es sei denn, mein Knie sagt mir etwas anderes."

Es war nicht so sehr seine Stimme, sondern seine Mimik, die leichte Zweifel aufkommen ließ. Nein, er zerbreche sich wegen der Verletzung nicht den Kopf. Wenn die Schmerzen auftreten würden, nun ja, dann müsse er halt einfach damit klar kommen, gab sich Stenson kämpferisch. Er ist es gewohnt, Rückschläge wegzustecken.

Rückblick: 2001 zählt Stenson zu den aufstrebenden Spielern. Doch er bekommt Probleme mit seinem Abschlag. Der scheinbar so perfekte Schwung funktioniert nicht mehr, das Selbstvertrauen schwindet, in der Weltrangliste rutscht er 2003 auf Position 621 ab und denkt ans Aufhören. "Ich war depressiv und habe mich geschämt, auf dem Golfplatz gesehen zu werden", sagt Stenson rückblickend.

110 Jahre Gefängnis für den Mann, der Stenson betrog

Mit der Hilfe eines Psychologen sowie harter Arbeit kämpft er sich zurück, gewinnt zwischen 2004 und 2007 vier Turniere der European Tour sowie mit der Matchplay Championship erstmals auf der amerikanischen PGA Tour. Dann folgt der nächste Nackenschlag. Stenson vertraut 2009 knapp acht Millionen Dollar einem Mann an, der, wie sich später herausstellt, wenig vertrauenswürdig ist und 2012 wegen Betrugs zu 110 Jahren Gefängnis verurteilt wird.

Der finanzielle Verlust wirkt sich auf die sportliche Leistung aus. Der ehemalige Weltranglisten-Fünfte findet sich Anfang 2012 auf Platz 230 wieder. Er empfindet es als "kleine Genugtuung", nach dem Gewinn des FedExCups 2013 mit einem Siegerscheck von zehn Millionen Dollar ausgerechnet über jenes Gefängnis zu fliegen, in dem der Betrüger wohl den Rest seines Lebens verbringen wird.

Stenson etabliert sich in der Weltspitze, spielt bei den Majors 2013 und 2014 viermal um den Sieg mit und krönt seine Karriere am 17. Juli 2016. Im schottischen Ayrshire liefert er sich auf der Schlussrunde der British Open mit Phil Mickelson ein denkwürdiges Duell, das er letztlich für sich entscheidet und somit als erster Schwede ein Major gewinnt. Sein Gesamtergebnis von 264 Schlägen ist das niedrigste in der 145-jährigen Turniergeschichte.

Ebenso bemerkenswert: Als zweiter Spieler in der Historie der Golf-Majors gelingt ihm eine 63er-Runde. Dies hatte zuvor nur der Amerikaner Johnny Miller geschafft. Stenson spricht "vom schönsten Moment seit der Geburt meiner drei Kinder." Selbst Mickelson freut sich für ihn, und die Tageszeitung "USA Today" schreibt von der "inspirierendsten Comeback-Story" des Golfs.

In Hazeltine setzt Europas Team-Kapitän Darren Clarke auf Stenson, den er als "Anführer" bezeichnet, jemand, "zu dem die jungen Spieler aufschauen" würden. Stenson habe ihm versichert, dass er fünfmal spielen könne, wenn er ihn darum bitten würde, so Clarke. Es ist allerdings kaum vorstellbar, dass jemand den Kopf komplett ausschalten kann, wenn das Knie nicht voll funktionsfähig ist. Andererseits ist es halt der Ryder Cup, bei dem so vieles anders ist als sonst. Wo es um Patriotismus geht anstatt um Preisgeld, wo die Mannschaft zählt und nicht der Einzelspieler - und "wo Legenden geformt werden."