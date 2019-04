Der Santa Anita Park im kalifornischen Arcadia gehört zu Amerikas berühmten Pferderennbahnen. Einst fuhren Hollywood-Größen wie Clark Gable und Marlene Dietrich die knapp 30 Autominuten von Los Angeles Richtung Nordosten. Bing Crosby war sogar mal Mitbesitzer der Anlage - und das Gelände Drehort für so manchen Kinofilm.

Derzeit könnte Hollywood im Santa Anita Park höchstens einen Horrorfilm aufnehmen. Denn die Rennbahn ist zu einem Pferdefriedhof geworden. Seit dem 26. Dezember sind 23 Tiere so schwer gestürzt, dass sie eingeschläfert werden mussten. Im selben Zeitraum des Vorjahrs waren es zehn Pferde.

Er mache sich Sorgen hinsichtlich der Publicity, sagte der bekannte Trainer Bob Baffert. Alle, so Baffert, stünden unter enormem Druck. Und genau so müsse es auch sein. Denn es gebe einfach kein Argument, Schmerzen von Tieren zu verteidigen. Mittlerweile berichten nicht mehr nur die lokalen Medien über die Fälle, sondern auch die großen, nationalen. "Tod eines weiteren Pferds erschüttert die Pferderennsport-Industrie", titelte die " New York Times", nachdem am Sonntag "Arms Runner" eingeschläfert werden musste. "Santa Anita fürchtet um seine Zukunft", hieß es in der "Los Angeles Times".

Der Ort, an dem der Pferderennsport in Kalifornien stirbt

Erst zwei Tage vor dem jüngsten Unfall war die Rennbahn wiedereröffnet worden. Nun steht der Santa Anita Park erneut in den Schlagzeilen. Dabei wurde der Betrieb nach dem Sturz und der daraus resultierenden Einschläferung von "Princess Lili B" am 14. März eingestellt. Allen war klar, dass nach dem 22. toten Tier in weniger als drei Monaten etwas passieren musste. "Wir wissen, dass wir der Ort sein könnten, an dem der Pferderennsport in Kalifornien stirbt", sagte Tim Ritvo. Er ist Geschäftsführer der Stronach Group, der Eignerin des Santa Anita Park.

So wurden umfangreiche Medizin- und Sicherheitsprotokolle erstellt, die Zahl der Veterinäre erhöht und Pferde genauer auf mögliche Verletzungen gecheckt. Auch der Untergrund der Bahn ist gründlich untersucht worden. Doch sämtliche Tests hätten "keinen Hauptnenner ergeben", sagte Ritvo. Die Pferde, betonte er, seien sowohl im Rennen als auch im Training gestürzt. Einige auf dem Rasenteil der Bahn, andere auf den Abschnitten mit Erde. Es habe Verletzungen der Vorder- und Hinterbeine gegeben.

Doch dann sagte er auch einen Satz, der Zweifel daran aufkommen lässt, ob es den Betreibern wirklich um die Sicherheit und Gesundheit der Pferde geht: "Wir müssen unsere Tore offen halten." Der Pferderennsport sowie die Zucht sind ein lukratives Geschäft. Laut "New York Times" werden auf Nordamerikas Rennbahnen jährlich zwölf Milliarden Dollar an Wetteinsätzen umgesetzt. Zucht und Verkauf bringen mehr als eine Milliarde Dollar ein.

Tierschützer protestieren

Tierschützer halten nichts vom Big Business mit den Pferden. "Viele dieser wunderschönen Tiere sind tot. Und wer wird dafür verantwortlich gemacht?", fragte Charles Knauf, der zusammen mit Gleichgesinnten vor der Rennbahn und in Downtown Arcadia protestierte. In Kalifornien sind Tierrechtler wie er besonders aktiv - und die Gesetzte strikt. Bereits 600.000 Unterschriften genügen im 40-Millionen-Einwohner-Bundesstaat, um einen Antrag für eine Abstimmung zu stellen, ob Pferderennen fortgesetzt werden sollten oder nicht.

Die Tierschutzorganisation "People for the Ethical Treatment of Animals" (Peta) hat nach dem jüngsten Vorfall Gouverneur Gavin Newsom kontaktiert und um die Bildung eines unabhängigen Gremiums gebeten. Dies solle untersuchen, wie Pferdebesitzer, Züchter, Jockeys, Angestellte, Trainer und Tierärzte die Pferde auf kalifornischen Rennbahnen behandeln. Und sollte die oberste Behörde für Pferderennsport in Kalifornien nicht alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um die Tiere zu schützen, dann, so die Forderung, dürfe es keine Erlaubnis für eine Fortsetzung der Rennen geben.

Die Todesfälle sind längst auch in Washington ein Thema. Dort hat sich die demokratische Kongressabgeordnete Judy Chu an den US-Kongress gewandt und um eine Untersuchung der Rennbahn gebeten, die in ihrem Wahlbezirk liegt. Und auch die Bezirksstaatsanwältin von Los Angeles hat bereits die Arbeit aufgenommen.

Doch vorerst bleibt im Rennbetrieb alles, wie es ist. Am Donnerstag gibt es im Santa Anita Park das nächste Rennen. Und am Sonnabend steht mit dem Santa Anita Derby ein ganz wichtiger Wettkampf für Dreijährige an. The Show must go on - auf dem Pferdefriedhof.