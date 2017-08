Tennisstar Errani unter Dopingverdacht geraten

Die ehemalige French-Open-Finalistin Sara Errani aus Italien ist nach Medienberichten bei einer Anti-Doping-Kontrolle des Tennis-Weltverbandes ITF positiv getestet worden.

In einer Anfang des Jahres genommenen Urinprobe der 30-Jährigen wurden Spuren von Anastrozol, einem hormonellen und metabolischen Stimulans-Mittel gefunden. Das berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Montag. Offiziell bestätigt ist die Meldung allerdings noch nicht.

Das Mittel, das zur unterstützenden Behandlung von Brustkrebs bei Frauen nach den Wechseljahren verwendet wird, wird in Deutschland unter dem kommerziellen Namen Arimidex vertrieben. Errani, die 2012 im Finale von Roland Garros stand, will am Mittwoch eine Pressekonferenz geben, um ihre Sicht der Dinge darzulegen.

In der vergangenen Woche war Errani im Achtelfinale des WTA-Turniers in Washington ausgeschieden. Derzeit belegt die Rechtshänderin aus Bologna nur noch Platz 98 in der Weltrangliste.

Im Jahr 2013 war die einst beste Doppelspielerin zwischenzeitlich sogar die Nummer fünf im Einzel-Ranking. Der italienische Tennis-Verband (FIT) stehe derzeit an Erranis Seite, berichtete die Zeitung weiter.