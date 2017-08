Comeback der Schach-Ikone Garri Kasparow kehrt mit Remis zurück

Der ehemalige Schach-Weltmeister Garri Kasparow hat sich mit einem respektablen Remis in der Szene zurückgemeldet. Der 54-Jährige rang dem letztjährigen WM-Finalisten Sergej Karjakin aus Russland das Unentschieden bei einem Blitz- und Schnellschachturnier in St. Louis ab. Für Kasparow war es die erste Partie seit dem 11. März 2005.

Altmeister Kasparow tritt dank einer Wildcard noch bis Freitag beim fünftägigen "Rapid and Blitz"-Turnier im US-amerikanischen St. Louis an. Insgesamt sind zehn Top-Spieler am Start, darunter Indiens Ex-Weltmeister Viswanathan Anand. Zum Duell mit Norwegens Wunderkind Magnus Carlsen (26), das heute die Szene beherrscht, wird es allerdings nicht kommen. Zuletzt hatte Kasparow vor allem als Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin für Schlagzeilen gesorgt.

"Sieht aus, als würde ich den Altersschnitt heben, jedoch den Elo-Durchschnitt senken", hatte der langjährige Weltmeister vor dem Turnier bei Twitter ironisch geschrieben: "Ich bin bereit herauszufinden, ob ich die Figuren noch bewegen kann."

Kasparow betonte allerdings im Vorfeld, dass sein Auftritt in St. Louis lediglich "eine fünftägige Auszeit" von seiner schachfreien Zeit sei. Mit dieser Aussage wollte er Gerüchten um eine Wiederaufnahme seiner Karriere entgegentreten.