Der Zufall wollte es, dass Schach-Weltmeister Magnus Carlsen in der ersten Runde der Grenke Chess Classic gegen Fabiano Caruana antritt - jenen US-amerikanischen Großmeister, der ihm auch im November beim Duell um die Weltmeisterschaft 2018 in London gegenübersitzen wird. Die Generalprobe in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe endete nach 59 Zügen remis.

Sie haben die Partien der 1. Runde verpasst? Kein Problem: Bei SPIEGEL ONLINE können Sie alle Begegnungen Zug um Zug nachspielen. So geht es: Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partie.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.