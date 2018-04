Grenke Chess Classic Die Partien der vierten Runde zum Nachspielen

Maxime Vachier-Lagrave führt die Grenke Chess Classic auch nach dem Spiel gegen Magnus Carlsen an. Der Franzose hat sich gegen den Schach-Weltmeister ein Remis gesichert. Es war ein enttäuschender Auftritt des Norwegers, der gegen Vachier-Lagrave nie eine reelle Siegchance hatte. Damit ist Carlsen nach vier Runden beim Turnier in Karlsruhe mit 2,5 Punkten Vierter. Vachier-Lagrave steht wie Fabiano Caruana aus den USA und Nikita Vitiugov (Russland) mit 3 Punkten an der Spitze.

Sie haben die Partien der vierten Runde verpasst? Kein Problem: Bei SPIEGEL ONLINE können Sie alle Begegnungen Zug um Zug nachspielen. So geht es: Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partie.

