Chess Classics Caruana setzt seinen Siegeszug am Brett fort

Das Maß aller Dinge im Schach scheint derzeit Fabiano Caruana zu sein. Erst gewann der junge Großmeister aus den USA das WM-Kandidatenturner von Berlin und darf nun Weltmeister Magnus Carlsen herausfordern. Jetzt legte er bei den Chess Classics in Baden-Baden nach. Er hat das Turnier gegen renommierteste Konkurrenz gewonnen. Auch Carlsen gehört zu denen, die hinter ihm gelandet sind.

Dem norwegischen Weltmeister reichte am Schlusstag ein Remis gegen seinen alten Rivalen Viswanathan Anand, um zumindest den zweiten Platz hinter Caruana zu halten. Der 25jährige US-Amerikaner bewies am Schlusstag noch einmal seine Klasse und besiegte den bis dahin so überzeugend aufspielenden Nikita Witjugow.

Der Russe fiel durch die Niederlage in der Endabrechnung noch auf den fünften Rang unter den zehn Teilnehmern zurück. Vor ihm platzierten sich noch der Franzose Maxime Vachier-Lagrave und der Armenier Lewon Aronjan, der in Berlin beim Kandidatenturnier als Mitfavorit noch enttäuscht hatte. Die beiden Deutschen im Feld, Matthias Blübaum und Georg Meier, beendeten das Turnier auf den Plätzen sechs und acht.