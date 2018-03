Schach-Kandidatenturnier 2018 Grischuk feiert Comeback

Am zweiten Tag des Schach-Kandidatenturniers im Kühlhaus Berlin gab es drei Punkteteilungen und einen Sieg. Das Trio Schachrijar Mamedjarow, Wladimir Kramnik und Fabiano Caruana führt die Tabelle nach den ersten acht Duellen mit jeweils 1,5 Punkten an.

Das Turnier dauert vom 10. bis 28. März und wird im Modus "jeder gegen jeden" ausgetragen. Die Spieler treten in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander an, mit vertauschten Farben. Der Spieler mit den meisten Punkten darf sich im November 2018 auf einen Wettkampf gegen den Titelverteidiger Magnus Carlsen freuen.

Die spektakulärste Partie des Sonntags spielte Schnellschach-Spezialist Alexander Grischuk aus Russland, der gegen den US-Amerikaner Wesley So in einer Isolanistellung vor allem durch seine kreativen Turmmanöver glänzte, wobei er allerdings in große Zeitnot kam. So kassierte dagegen bereits seine zweite Turnierniederlage.

Mit Spannung war das Duell zwischen Sos Landsmann Caruana, der beim Kandidatenturnier 2016 den Sieg nur knapp verpasst hatte, und dem starken Chinesen Ding Liren erwartet worden. Caruana opferte in der Eröffnung frühzeitig eine Qualität für aktives Figurenspiel. Ihren Höhepunkt an Dynamik erreichte die Partie um den 19. Zug herum, wo Schwarz teilweise mit einem Turm weniger spielte, aber Weiß aufpassen musste, auf der langen Diagonalen nicht matt zu werden. Nach der Zeitkontrolle verflachte die Partie dann zum Remis.

Auch die anderen beiden Duelle des Tages endeten mit Punkteteilungen. Hier finden Sie alle Infos zum Kandidatenturnier.

Sie spielen gerne Schach und suchen die nächste Herausforderung? Dann sind Sie hier richtig. In unserem Schach-Mitspieltool in Zusammenarbeit mit "Chessbase" können Sie gegen echte Gegner aus über 130 Ländern antreten - eine Registrierung ist nicht notwendig.