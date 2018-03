Schach-Kandidatenturnier Caruana fordert Weltmeister Carlsen heraus

Der Herausforderer von Schach-Weltmeister Magnus Carlsen für die im November in London ausgespielte WM heißt Fabiano Caruana. Der 25-jährige US-Amerikaner hat das Kandidatenturnier in Berlin souverän gewonnen. In der 14. und letzten Runde gelang ihm gegen Alexander Grischuk der einzige Sieg des Tages.

Nach ruhiger Eröffnung beschloss Grischuk, ins Endspiel überzugehen. Dort übernahm Caruana die Initiative, verdichtete Zug um Zug und ließ Grischuk keine Chance. Dabei stand zu diesem Zeitpunkt schon fest, dass dem US-Amerikaner auch ein Remis zum Turniersieg gereicht hätte, weil es in der Partie zwischen Sergej Karjakin und Ding Liren keinen Sieger gegeben hatte.

Durch seinen fünften Erfolg bei acht Unentschieden und einer Niederlage beendet Caruana das Turnier mit 9 aus 13, einen ganzen Punkt vor seinen ärgsten Verfolgern Karjakin und Schachrijar Mamedjarow aus Aserbaidschan, der am Schlusstag gegen Ex-Weltmeister Wladimir Kramnik remis spielte. Auch die Partie zwischen Lewon Aronjan und Wesley So endete schon nach wenigen Zügen mit einem Remis.

Caruana und Carlsen treffen nicht erst bei der Weltmeisterschaft in London aufeinander. Schon beim Grenke Chess Classic, das am Samstag beginnt und in Baden-Baden sowie Karlsruhe ausgetragen wird, werden die beiden gegeneinander spielen.

