Schach-Kandidatenturnier in Berlin Hier können Sie die Partien des zweiten Tages nachspielen

Am zweiten Tag des Schach-Kandidatenturniers im Kühlhaus Berlin gab es drei Punkteteilungen und einen Sieg. Das Trio Schachrijar Mamedjarow, Wladimir Kramnik und Fabiano Caruana führt die Tabelle nach den ersten acht Duellen mit jeweils 1,5 Punkten an.

Die spektakulärste Partie des Sonntags spielte Schnellschach-Spezialist Alexander Grischuk aus Russland, der gegen den US-Amerikaner Wesley So in einer Isolanistellung vor allem durch seine kreativen Turmmanöver glänzte, wobei er allerdings in große Zeitnot kam. So kassierte dagegen bereits seine zweite Turnierniederlage.

Ab 15 Uhr können Sie bei SPIEGEL ONLINE auch die vier Partien des dritten Tags im Liveticker verfolgen.