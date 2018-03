Schach-Kandidatenturnier in Berlin Die Partien zum Nachspielen

Wer spielt im November um den WM-Titel im Schach gegen Magnus Carlsen? In Berlin hat am Samstag die Auftaktrunde des Kandidatenturniers stattgefunden. Acht Großmeister treten dort gegeneinander an - und Turnierfavorit Schachrijar Mamedjarow hat einen guten Start erwischt.

Die aktuelle Nummer zwei der Welt besiegte in seiner ersten Partie den Russen Sergej Karjakin. Die Entscheidung für Mamedjarow mit den schwarzen Figuren fiel nach 71 Zügen. Der zweite Turniertag beginnt am Sonntag um 15 Uhr (Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Sie haben die ersten Duelle verpasst? Kein Problem: Bei SPIEGEL ONLINE haben Sie die Möglichkeit, die Partien des Kandidatenturniers Zug um Zug nachzuspielen. So geht es: Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partie. Sie wollen mehr über Taktikten im Schach erfahren? Bitte hier entlang.

