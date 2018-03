Schach-Kandidatenturnier Die Partien der achten Runde zum Nachspielen

Fabiano Caruana bleibt Spitzenreiter beim Schach-Kandidatenturnier in Berlin. Der US-Amerikaner erreichte in seiner Partie gegen Wesley So ein Remis und führt die Tabelle mit 5,5 Punkten an. Sein ärgster Verfolger Schachrija Mamedjarow kam gegen den immer besser aufspielenden Sergej Karjakin ebenfalls nur zu einem Remis.

In der Top-Partie des achten Tages belauerten sich Alexander Grischuk und dessen russischer Landsmann Wladimir Kramnik in einem siebenstündigen Marathon. Am Ende erhöhte Grischuk das Risiko und wurde mit einem Sieg belohnt. Vorerst belegt der 34-Jährige mit 4,5 Punkten den dritten Platz.

Sie haben die Partien des achten Tages verpasst? Kein Problem: Bei SPIEGEL ONLINE haben Sie die Möglichkeit, die Partien des Turniers Zug um Zug nachzuspielen.

So geht es: Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partie. Sie wollen mehr über Taktiken im Schach erfahren? Bitte hier entlang.

