Schach-Kandidatenturnier Die Partien der zwölften Runde zum Nachspielen

Das Feld an der Spitze des Schach-Kandidatenturniers in Berlin ist dicht zusammengerückt. Den ersten und den fünften Platz trennt ein halber Punkt. Sergej Karjakin steht an der Spitze vor dem punktgleichen Fabiano Caruana. Der Russe hat allerdings die Tabellenführung vom US-Amerikaner übernommen, weil er am Samstag das direkte Duell gewonnen hat.

Karjakin gelang es mit Weiß, die Initiative zu übernehmen, als er eine Qualität opferte, indem er einen Turm für einen Läufer aufgab - und Caruana damit gleichzeitig in die Defensive drängte. Der US-Amerikaner hatte in der Folge keine Chance, Karjakin noch zu gefährden. Der Russe wiederum erhöhte nach und nach den Druck und erarbeitete sich schließlich ein Endspiel, in dem Caruana zur Aufgabe gezwungen war.

Auch Ding Liren hat einen Sieg gefeiert - seinen ersten im zwölften Versuch, und das mit Schwarz. Zuvor hatte der Chines elfmal in Folge remis gespielt. Ding verhalf gegen Schachjrija Mamedjarow ein Freibauer zum Sieg. Wenige Züge nach der Umwandlung gab sein Gegner aus Aserbaidschan auf. Damit sind die beiden Kontrahenten punktgleich.

Sie haben die Partien verpasst? Kein Problem: Bei SPIEGEL ONLINE können sie die beiden Siege genauso Zug um Zug nachspielen wie die Remis zwischen Alexander Grischuk und Lewon Aronjan sowie zwischen Wladimir Kramnik und Wesley So.

So geht es: Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partie.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Sie wollen mehr über Taktiken im Schach erfahren? Bitte hier entlang. Und wenn Sie selbst eine Partie spielen möchten, klicken Sie hier.