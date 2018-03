Schach-Kandidatenturnier Nach sieben Stunden - Grischuk zwingt Kramnik zur Aufgabe

Der Sieger musste Geduld mitbringen: Alexander Grischuk hat sich in einem langen Schach-Duell gegen Wladimir Kramnik durchgesetzt. Damit ist beim Kandidatenturnier in Berlin ein Dreikampf an der Spitze entstanden.