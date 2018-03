Schach-Kandidatenturnier Die Partien der zehnten Runde zum Nachspielen

Beim Schach-Kandidatenturnier in Berlin bleibt es spannend. In der Top-Partie des zehnten von insgesamt 14 Turniertagen hat Fabiano Caruana seinem Verfolger Schachrijar Mamedjarow ein Remis abgerungen und bleibt mit nun 6,5 Punkten an der Spitze des Wettbewerbs. Der US-Amerikaner stand zwischenzeitlich erheblich unter Druck, überzeugte gegen Ende aber mit guter Verteidigung. Caruana hat damit beste Chancen, im November auf Weltmeister Magnus Carlsen zu treffen.

Nur einen halben Punkt hinter Caruana bleibt Mamedjarow jedoch in Lauerstellung. Der vor dem Turnier als Favorit gehandelte Lewon Aronjan verlor gegen Waldimir Kramnik und steht mittlerweile am Tabellenende. Ebenfalls mit einem Remis endeten die Partien zwischen Ding Liren und Wesley So sowie zwischen Sergej Karjakin und Alexander Grischuk, der mit 5,5 Punkten auf dem dritten Platz liegt.

Sie haben die Partien des zehnten Tages verpasst? Kein Problem: Bei SPIEGEL ONLINE haben Sie die Möglichkeit, die Partien des Turniers Zug um Zug nachzuspielen.

So geht es: Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partie. Sie wollen mehr über Taktiken im Schach erfahren? Bitte hier entlang.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.