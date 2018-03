Schach-Kandidatenturnier Caruana geht als Führender in die Schlussrunde

Fabiano Caruana hat sich in der 13. Runde des Schach-Kandidatenturniers in Berlingegen Lewon Aronjan durchgesetzt und damit die alleinige Führung zurückerobert. Der US-Amerikaner entschied die hochdramatische Partie mit einer glänzenden Mattkombination für sich.

Zuvor hatte Aronjan im Mittelspiel einen Läufer geopfert und damit Caruanas König entblößt. Aber der 25-Jährige behielt die Nerven, riss die Initiative durch ein Gegenopfer wieder an sich und feierte seinen vierten Sieg (bei acht Remis). In Runde zwölf hatte Caruana gegen Sergej Karjakin verloren und damit die Gesamtführung an den Russen abgegeben.

Doch Karjakin kam in der 13. Runde in einer ereignisarmen Partie gegen Wesley So nicht über ein Remis hinaus. So liegt Caruana mit 8 aus 13 an der Spitze des Feldes vor Karjakin und Schachrijar Mamedjarow aus Aserbaidschan (beide 7,5), der sich durch einen klugen Bauernzug bei ausgeglichener Stellung gegen Alexander Grischuk durchsetzte.

In der Schlussrunde braucht Caruana einen vollen Punkt gegen Grischuk, um das Turnier sicher zu gewinnen. Sollte Karjakin am Ende punktgleich mit Caruana sein, dürfte sich der Russe dank des gewonnenen direkten Vergleichs über den Gesamtsieg freuen. Karjakin trifft in seiner letzten Partie auf den Chinesen Ding Liren. Auch Mamedjarow, der es am Dienstag mit Ex-Weltmeister Wladimir Kramnik zu tun bekommt, hat noch Siegchancen.

