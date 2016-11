Schach-WM Hier können Sie die elfte Partie nachspielen

Nach dreieinhalb Stunden und 34 Zügen haben sich der Weltmeister und sein Herausforderer geeinigt: In der der elften Partie der Schachweltmeisterschaft 2016 gibt es keinen Sieger. Insgesamt haben Magnus Carlsen und Sergei Karjakin vor dem vorerst letzten Duell in New York nun beide 5,5 Punkte.

Die WM ist auf zwölf Partien angelegt. Wer zuerst 6,5 Punkte erreicht, ist Weltmeister. Im Falle eines Gleichstands nach dem zwölften Duell geht es in einen Tiebreak mit verkürzter Bedenkzeit. Die zwölfte Partie findet am Montag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) statt.

Sie haben das Remis der beiden Kontrahenten verpasst? Kein Problem: Bei SPIEGEL ONLINE haben sie die Möglichkeit, das Duell der beiden jungen Großmeister Zug um Zug nachzuspielen. Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partie.