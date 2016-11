Schach-WM Hier können Sie die fünfte Partie nachspielen

Sergej Karjakin hält bei der Schach-WM-WM in New York gegen den favorisierten Titelverteidiger Magnus Carlsen weiter sehr gut mit. In der fünften Partie hatte der Herausforderer mit den schwarzen Figuren sogar eine Siegchance im Endspiel. Carlsen musste am Ende froh sein, ein Remis mitzunehmen.

Nach der erneuten Punkteteilung steht es jetzt 2,5 zu 2,5. Am Freitagabend (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) geht es in New York mit der sechsten Partie weiter, dann eröffnet Karjakin wieder mit Weiß. Wer zuerst auf 6,5 Punkte kommt, ist neuer Weltmeister.

Falls Sie die fünfte Partie verpasst haben, müssen Sie sich nicht ärgern. Bei SPIEGEL ONLINE haben Sie die Möglichkeit, das Duell der beiden Weltklassespieler Zug um Zug nachzuspielen. Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partie.