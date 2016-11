Schach-WM Hier können Sie die sechste Partie nachspielen

Das Duell um die Schach-WM in New York bleibt weiter völlig offen. Auch in der sechsten Partie hat es Titelverteidiger Magnus Carlsen nicht geschafft, Herausforderer Sergei Karjakin zu besiegen. Diesmal stand das Ergebnis besonders schnell fest: Nach 32 Zügen und nur 95 gespielten Minuten war Schluss. Hier lesen Sie die Meldung zur Partie.

Nach der erneuten Punkteteilung steht es zur Turnierhälfte 3,0 zu 3,0. Am Sonntagabend (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) geht es in New York mit der siebten Partie weiter, dann eröffnet Karjakin wieder mit Weiß. Wer zuerst auf 6,5 Punkte kommt, ist neuer Weltmeister.

Falls Sie die sechste Partie verpasst haben, müssen Sie sich nicht ärgern. Bei SPIEGEL ONLINE haben Sie die Möglichkeit, das Duell der beiden Weltklassespieler Zug um Zug nachzuspielen. Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partie.