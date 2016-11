Schach-WM Hier können Sie die siebte Partie nachspielen

Nach der siebten Partie der Schach-WM fiel die Entscheidung schwer, ob Titelverteidiger Magnus Carlsen oder Herausforderer Sergej Karjakin mehr enttäuschte. Dem Norweger unterlief im 16. Zug ein schwerer Fehler, der den Russen nach schwacher Eröffnung zurück ins Spiel brachte. Doch in der Folge zeigte Karjakin zu wenig Initiative und ließ sich früh auf das insgesamt siebte Remis ein. Hier lesen Sie die Meldung zur Partie.

Nach der erneuten Punkteteilung steht es 3,5 zu 3,5 - beide Spieler warten immer noch auf den ersten Sieg. Am Montagabend (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) geht es in New York mit der achten Partie weiter, dann eröffnet Carlsen wieder mit Weiß. Wer zuerst auf 6,5 Punkte kommt, ist neuer Weltmeister.

Falls Sie Carlsens Fehler und Karjakins fehlenden Kampfgeist verpasst haben, müssen Sie sich nicht ärgern. Bei SPIEGEL ONLINE haben Sie die Möglichkeit, das Duell der beiden jungen Großmeister Zug um Zug nachzuspielen. Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partie.