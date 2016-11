Schach-WM 2016 Blitz-Remis zwischen Carlsen und Karjakin

Magnus Carlsen und Sergei Karjakin schenken sich weiterhin nichts: Auch in der sechsten Partie bei der Schachweltmeisterschaft 2016 in New York zwischen dem Norweger und seinem Herausforderer fand sich kein Sieger. Nach dem glücklichen Remis am Tag zuvor, ergriff der Titelverteidiger dieses Mal wieder selbst die Initiative. Schon früh opferte er einen Bauern für ein aktiveres Spiel, doch sein Gegenüber entschied sich für eine schnelle Vereinfachung, die letztlich zur Punkteteilung führte.

Das siebte Spiel findet am Sonntag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) statt, dann wird Carlsen mit den weißen Figuren eröffnen.