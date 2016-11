Schach-WM Hier können Sie die Entscheidung nachspielen

Zum "Armageddon" kam es nicht. Am Entscheidungstag der Schach-WM wurde der Weltmeistertitel in vier Schnellpartien vergeben. Hätte es nach diesen immer noch unentschieden gestanden, wäre der Sieger im Blitzschach und schließlich in einer wenige Minuten kurzen Endentscheidung ermittelt worden.

Die dritte von vier Schnellschachpartien, bei denen die Kontrahenten jeweils 25 Minuten Bedenkzeit hatten, gewann Titelverteidiger Magnus Carlsen nach zuvor zwei Remis. Sergei Karjakin hätte daraufhin die letzte schnelle Partie gewinnen müssen, erreichte aber nur ein weiteres Remis.

Sie haben den Entscheidungsabend verpasst? Kein Problem: Bei SPIEGEL ONLINE haben sie die Möglichkeit, alle vier Partien der beiden Großmeister Zug um Zug nachzuspielen. Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partien.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

In den regulären zwölf Partien hatte es zehn Remis gegeben und jeweils einen Sieg der beiden Kontrahenten.