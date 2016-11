Schach-WM Hier können Sie die zwölfte Partie nachspielen

Das Duell bei der Schach-WM zwischen Magnus Carlsen und Herausforderer Sergei Karjakin geht in die Verlängerung. In der bisher schnellsten Partie dieser Weltmeisterschaft hatten sich die Kontrahenten bereits nach 35 Minuten und 30 Zügen auf ein Remis geeinigt. Insgesamt haben Carlsen und Karjakin vor dem nun anstehenden Tiebreak in New York beide 6,0 Punkte.

Im Tiebreak werden zunächst vier Partien mit jeweils 25 Minuten Bedenkzeit absolviert. Ist dann immer noch nicht der Sieger ermittelt, wird es mit fünf Minuten Bedenkzeit im Hin- und Rückspiel weitergehen. Falls nach fünf solcher Serien immer noch kein Weltmeister gekürt werden kann, fällt die endgültige Entscheidung im Armageddon-Match: Der Weiße hat mehr Bedenkzeit als der Schwarze (5:4 Minuten), muss die Partie aber gewinnen. Gelingt ihm dies nicht, ist der Kandidat mit Schwarz Weltmeister. Der Tiebreak findet am Mittwoch (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) statt.

