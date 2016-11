Schach-WM 2016 Hier können Sie die erste Partie nachspielen

Im Kampf um die Schach-Weltmeisterschaft 2016 haben Magnus Carlsen und Sergej Karjakin in New York im Auftaktmatch remis gespielt. Der Titelverteidiger führte die weißen Steine, überraschte seinen russischen Herausforderer mit dem in der Weltspitze sehr selten gespielten Trompowsky-Angriff und wich bereits im sechsten Zug von den dort bekannten Wegen ab.

Karjakin verteidigte in der Folge umsichtig und konnte mit dem Endresultat durchaus zufrieden sein. Doch wie konnte der 26-Jährige die Angriffe des klaren Favoriten aus Norwegen abwehren? Bei SPIEGEL ONLINE bekommen Sie die Möglichkeit, die Partie selbst Zug um Zug nachzuspielen.