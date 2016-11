Schach-WM Auch Spiel drei endet mit einer Punkteteilung

Die Schach-Weltmeisterschaft 2016 in New York wartet weiter auf den ersten Sieg. Wie schon die ersten beiden Partien endete auch die dritte Begegnung remis. Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen fand mit Weiß keine Lösungen gegen die gute Abwehrstellung von Herausforderer Sergei Karjakin (Russland). Damit ergibt sich ein Gesamtspielstand von 1,5 zu 1,5. Wer in dem auf zwölf Runden angelegten WM-Kampf zuerst 6,5 Punkte erreicht, ist Weltmeister. Am Dienstag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) steht die vierte Partie an. Dann eröffnet Karjakin wieder mit Weiß.