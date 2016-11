Schach-WM Schlampiger Carlsen, Verteidigungsminister Karjakin

Die Geschichte der Schach-Weltmeisterschaft 2016 ist bislang eine Geschichte der verpassten Chancen. Viermal traten Sergei Karjakin und Weltmeister Magnus Carlsen bisher in New York gegeneinander an, viermal endete die Partie remis, und während der Norweger Carlsen zunehmend selbstkritisch wirkt, darf sich sein russischer Widersacher glücklich schätzen, nicht in Rückstand zu liegen.

Sowohl die dritte als auch die vierte Partie waren wie für Carlsen gemacht. Er erspielte sich früh Vorteile, drängte seinen Gegner in die Defensive, den Sieg verpasste er aber jeweils. Das verwundert viele: Zuschauer, Experten - und selbst Carlsen. "Das ist nicht der Standard, auf dem ich sein will", sagte der 25-Jährige zuletzt.

Fabiano Caruana, Zweiter in der Schachweltrangliste hinter Carlsen, schien verblüfft: "Es passiert nicht jeden Tag, dass Carlsen zweimal in klar besserer Situation den Sieg verpasst." Mit seinen Defensivqualitäten ist Karjakin in der Lage, den favorisierten Titelverteidiger zu ärgern. Das wurde bereits in den ersten Begegnungen deutlich.

Hier finden Sie einen Überblick über die bisherigen Schlüsselmomente des Duells - und die Gelegenheit, die vier Partien Zug um Zug nachzuspielen.

Im ersten Duell verblüffte Carlsen seinen Gegner mit der Trompowsky-Eröffnung, einer in der Weltspitze sehr selten gespielten Variante. Doch der gewünschte Überraschungseffekt blieb weitgehend aus, Karjakin verteidigte gewohnt umsichtig und sicherte sich das erste Remis.

Hier können Sie die Partie nachspielen. Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen des Duells:

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Bei der zweiten Partie zeigte Karjakin, dass er bei aller Stärke im Verteidigen Probleme hat, Carlsen selbst in Bedrängnis zu bringen. Der 26-Jährige, der in seiner Karriere noch nie mit Weiß gegen Carlsen gewinnen konnte, wählte die Spanische Eröffnung. Es dauerte 17 Züge, ehe die Partie eine kritische Phase erreichte, die Karjakin selbst jedoch durch seine risikoscheue Taktik entschärfte. Nach knapp drei Stunden und 32 Zügen einigten sich Carlsen und Karjakin auf die Punkteteilung.

Hier können Sie die zweite Partie nachspielen:

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

In Partie Nummer drei war für Carlsen der erste Sieg greifbar, doch erneut wurde Karjakin seinem Ruf als Defensivspezialist gerecht. Carlsen überraschte abermals durch sein Abweichen von bekannten Pfaden und schaffte es, aus einer ausgeglichenen Stellung einen leichten Vorteil zu kreieren, doch in der kritischen Phase zwischen dem 60. und 70. Zug ließ Carlsen den möglichen Erfolg liegen. Nach 78 Zügen war die Partie beendet, wieder gab es keinen Sieger.

Hier können Sie die dritte Partie nachspielen:

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Das vierte Duell war das wohl spannendste dieser WM. Karjakin, diesmal forscher als zuvor, unterlief beim Angriffsversuch am Königsflügel ein Fehler, der ihn in die Defensive drängte. Doch abermals bewies der Russe, dass er gerade hier brilliert. Es gelang ihm, mit seinem König, dem Läufer und dem Springer eine solch starke Festung im Zentrum zu errichten, dass Carlsen kein Schlupfloch zum Eindringen fand. Nach 94 Zügen und sechseinhalb Stunden einigten sich die Kontrahenten auf ein Remis.

Hier können Sie die vierte Partie nachspielen:

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

"Ich dachte, dass das Endspiel einfach gewonnen ist, doch ich habe schlampig gespielt", sagte Carlsen hinterher. Sein Gegner gab sich erleichtert: "Es ist fantastisch, dass es 2:2 steht - das waren zwei schwere Partien für mich", sagte Karjakin, der längst mit dem Entfesselungskünstler Houdini verglichen wurde. Im Internet wurde gewitzelt, dass Russlands Staatspräsident Wladimir Putin Karjakin zum neuen Verteidigungsminister ernennen werde.

Doch um Carlsen über die erst einmal angesetzten zwölf Partien zu bezwingen, muss sich Karjakin offensiv steigern. Zumal er sich mit eigenen Fehlern in die ungünstigen Situationen selbst hineinmanövrierte.

Russlands Schach-Präsident Andrej Filatow versuchte sich an einer ganz eigenen Art des Optimismus. "Ich hoffe, dass es so läuft wie bei Trump", sagte er nach der vierten Partie: "dass der Außenseiter gewinnt."

Am Abend (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) geht es mit der fünften Partie weiter, dann eröffnete Carlsen wieder mit Weiß. Wer zuerst auf 6,5 Punkte kommt, ist neuer Weltmeister.