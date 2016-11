Schach-WM Karjakin besiegt Carlsen und geht in Führung

Die ersten siebten Runden der Schach-Weltmeisterschaft endeten remis, jetzt gab es in der achten Runde erstmals einen Sieger: Herausforderer Sergei Karjakin düpierte mit Schwarz Weltmeister Magnus Carlsen - und geht damit im Kampf um den WM-Titel mit 4,5 zu 3,5 Punkten in Führung.

Nach zwei Partien mit Schwarz hatte Carlsen nun wieder die weißen Figuren und entschied sich wie in der ersten Runde für den Damenbauerzug d2-d4. In der Zukertort-Variante des soliden Damenbauerspiels war nach dem Tausch einiger Bauern im Zentrum die Spannung sehr schnell raus, doch Carlsen agierte seltsam passiv. Auch Karjakin suchte zunächst wenig aktives Gegenspiel und so wurde die Partie erst in der Zeitnotphase zwischen dem 30. und 40. Zug richtig spannend.

Carlsen opferte für sein aktives Spiel auf der d-Linie einen Bauern am Damenflügel. Karjakin verteidigte die Stellung trotz knapper Zeit auf der Uhr zwar gegen den möglichen Verlust, bei genauerer Spielweise war aber auch hier schon mehr möglich. So rettete sich aber der Weltmeister mit ausgeglichener Stellung über die Zeitkontrolle im 40. Zug.

Mit zusätzlicher Zeit auf der Uhr wollte Carlsen noch einmal die Initiative suchen, doch die Stellung mit Turm und Läufer gegen Turm und Springer gab es letztlich nicht her. Nachdem der Norweger die Möglichkeit ausgelassen hatte, sich über Dauerschach das Remis zu sichern, aktivierte Karjakin seine Figuren: Er brachte den gefährlichen Freibauern auf der a-Linie erfolgreich zum Laufen und zwang den Gegner schließlich nach 52 Zügen zur Aufgabe.

Der Herausforderer war sich seiner Sache auf der anschließenden Pressekonferenz sicher: "Ich glaube, ich stehe in dieser Phase auf Gewinn. Auch wenn Carlsen es hätte besser verteidigen können, ist die Stellung sehr gut für mich."

Für Karjakin ist dieser Erfolg überhaupt erst der zweite Sieg in einer Turnierpartie gegen den Weltmeister. Um den Titelträger in New York vom Thron zu stoßen, muss er nach der zwölften und letzten Runde auf 6,5 Punkte kommen. Die neunte Runde findet am Mittwoch (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) statt, Karjakin wird dann mit den weißen Figuren eröffnen.