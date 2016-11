Schach-WM Carlsen rettet sich ins siebte Remis

In Spiel sechs der Schach-WM waren es nur 95 Minuten, in der siebten Partie dauerte es dann immerhin gut zwei Stunden: Aber auch diese Begegnung zwischen Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen und Herausforderer Sergei Karjakin, der mit Weiß eröffnet hatte, endete mit einer Punkteteilung. Carlsen fand besser aus der Eröffnung, stand nach einem Fehler aber unter Druck und schaffte dann zumindest noch das Remis nach 33 Zügen.

Zum ersten Mal in diesem Turnier eröffnete Karjakin nicht mit dem Königsbauern sondern mit d2-d4. In der dann gespielten Variante des Angenommenen Damengambits schien der Herausforderer früh aus seiner Vorbereitung zu sein. Nach der Auflösung des Zentrums kam Carlsen mit einem leichten Entwicklungsvorsprung von der Eröffnungsphase ins entstehende Mittelspiel.

Doch ein fehlerhafter Turmzug brachte Karjakin zurück in die Partie. Beim Abtausch vieler Figuren ging die Initiative auf ihn über. Carlsen behielt aber trotz der kritischen Stellung die Nerven. Der Weltmeister musste im 19. Zug zwischen zwei für ihn nachteilhaften Varianten abwägen. Er wählte schließlich eine Abwicklung, die ihn zwar einen Bauern kostete, aber die verbleibenden Figuren so entscheidend aktivierte, dass es für die Punkteteilung reichte.

Karjakin konnte in den zwei direkt aufeinander folgenden Weißpartien seinen Anzugsvorteil nicht nutzen, sah dies aber im Anschluss nicht sonderlich dramatisch: "Ich muss die Chancen nutzen, wenn sie kommen. So wie in der fünften Partie - und da hatte ich Schwarz. Die Farbe spielt also keine Rolle."

Insgesamt steht es damit 3,5:3,5. Wer in dem auf zwölf Partien ausgelegten Wettbewerb zuerst 6,5 Punkte erreicht, ist der neue Weltmeister. Bei Gleichstand geht es in einen Tiebreak mit verkürzter Bedenkzeit. Die achte Partie startet am Montag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Dann eröffnet Carlsen mit Weiß.