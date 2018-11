Das Warten auf den ersten Sieg geht weiter: In der neunten Partie der Schach-WM 2018 in London haben Weltmeister Magnus Carlsen und Herausforderer Fabiano Caruana zum neunten Mal remis gespielt.

Der mit einer leichten Verletzung am Auge in die Partie gegangene Carlsen verspielte dabei einen Vorteil durch einen überhastet gespielten Bauern. Es kam zum Damentausch und in der Folge zur Einigung auf das Remis.

Hier können Sie die neunte Partie nachspielen. Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen des Duells. Weitere Infos, Videoanalysen von Großmeister Daniel King sowie weitere Nachspieltools finden Sie hier.