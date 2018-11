Schach-WM 2018 Hier können Sie die zehnte Partie nachspielen

Zehn Duelle, zehn Unentschieden: Die Zuschauer der Schach-WM in London konnten noch keinen Sieg bestaunen. In der Partie am Donnerstag hatte Weltmeister Magnus Carlsen eigentlich einen Vorteil, verspielte diesen aber. Herausforderer Fabiano Caruana war lange in der Defensive - und bot dann das Remis an.

