Schach-Duell Hier können Sie die dritte WM-Partie nachspielen

Für Schach-Weltmeister Magnus Carlsen war der erste Sieg bei der WM in New York greifbar, doch dann folgte eine kritische Phase - und am Ende nur ein weiteres Remis gegen den Herausforderer Sergei Karjakin, das bislang dritte bei diesem Turnier. Sechs Stunden und 40 Minuten boten beide Schachspieler ein spannendes Match.

Nach der Punkteteilung steht es nun 1,5 zu 1,5 - für ein Remis gibt es einen halben Punkt. Wer in dem auf zwölf Runden angelegten WM-Kampf zuerst 6,5 Punkte erreicht, ist Weltmeister. Am Dienstag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) steht die vierte Partie an. Dann eröffnet Karjakin wieder mit Weiß.

Falls Sie das dritte Spiel verpasst haben, müssen Sie sich nicht ärgern. Bei SPIEGEL ONLINE bekommen Sie die Möglichkeit, die Partie selbst Zug um Zug nachzuspielen. Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen des Duells.