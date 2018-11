Schach-WM Hier können Sie die 11. Partie zwischen Carlsen und Caruana nachspielen

Zum elften Mal hieß es am Ende bei der diesjährigen Schach-WM in London: unentschieden. Magnus Carlsen und sein Herausforderer Fabiano Caruana arbeiten mit Macht auf die Entscheidung im Tiebreak hin. Alle Duelle endeten bislang per Unentschieden.

Im Unterschied zu früheren Partien war die Auseinandersetzung am Samstag eine eher spannungsfreie Angelegenheit. Beiden gelang es nicht, sich einen echten Vorteil herauszuarbeiten: Das Remis war logisch.

Nach einem weiteren Ruhetag kommt es am Montag zur zwölften und damit letzten regulären Partie der diesjährigen Weltmeisterschaft. Sollte es dann das nächste Remis geben, folgt ein Tiebreak. Dabei werden zunächst vier Partien im Schnellschach gespielt, bei denen die Bedenkzeit auf 25 Minuten verkürzt wird. Wenn danach immer noch kein Gewinner feststeht, folgen maximal zehn Partien im Blitzschach mit nur noch fünf Minuten Bedenkzeit.

Hier können Sie die elfte Partie nachspielen. Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen des Duells.