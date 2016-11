Schach-WM Hier können Sie die neunte Partie nachspielen

Magnus Carlsen steht unter Druck: Im neunten Spiel der Schach-Weltmeisterschaft in New York konnte er nur knapp eine Niederlage gegen Herausforderer Sergei Karjakin verhindern. Am Ende einigten sich beide auf ein weiteres Remis. Der Russe führt dank seines Siegs vom Dienstag weiterhin mit einem Punkt (5,0:4,0) - und ist nur noch drei Remis vom WM-Titel entfernt.

Sie haben diese Partie verpasst? Kein Problem: Bei SPIEGEL ONLINE haben Sie die Möglichkeit, das Duell der beiden jungen Großmeister Zug um Zug nachzuspielen. Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partie.