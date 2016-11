Schach-WM Hier können Sie Karjakins Sieg gegen Carlsen nachspielen

Der Weltmeister Magnus Carlsen liegt zurück: Herausforderer Sergei Karjakin hat die achte Partie der Schach-WM in New York gewonnen und führt nun nach zuletzt sieben Remis in Serie mit 4,5 zu 3,5 Punkten. Für den Russen war es erst der zweite Sieg in einer Turnierpartie überhaupt gegen Carlsen.

Sie haben diese spannende Partie verpasst? Kein Problem: Bei SPIEGEL ONLINE haben Sie die Möglichkeit, das Duell der beiden jungen Großmeister Zug um Zug nachzuspielen (Carlsen hat die weißen Figuren, Karjakin die schwarzen). Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partie.