Schach-WM Remis vor dem großen Finale

Die Schachweltmeisterschaft 2016 in New York bekommt ein echtes Finale: Weder Magnus Carlsen noch Sergei Karjakin konnten die elfte Partie am Samstag für sich entscheiden. Karjakin hatte letztmalig den Anzugsvorteil, nach dreieinhalb Stunden und 34 Zügen kam es allerdings zum Remisschluss.

Zunächst folgten beide Spieler der Spanischen Partie der zweiten Runde. Im neunten Zug wich Carlsen mit einem Läuferzug ab, der die Stellung in ein solides Mittelspiel verwandelte. Es tauschten sich in der Folge viele Leichtfiguren. So blieb eine Stellung auf dem Brett, die mit Dame, Türmen und je einem Läufer schon früh nach Remis aussah.

"In der Stellung war nicht mehr drin"

Carlsen konnte aber im Mittelspiel mit einem überraschenden Bauernvorstoß im 19. Zug noch einmal Komplikationen in die Stellung bringen. "In diesem Moment ging die Initiative auf mich über, aber letztlich war in der Stellung nicht mehr drin", so der Weltmeister in der anschließenden Analyse. Carlsen konnte zwar einen Freibauern realisieren, doch Karjakin fand die sichere Abwicklung ins Remis.

Nach der nun schon neunten Punkteteilung ist der Gesamtstand zwischen den beiden Kontrahenten ausgeglichen. Sowohl der norwegische Titelverteidiger als auch sein russischer Herausforderer haben nach elf Partien 5,5 Punkte. Das zwölfte und damit letzte Duell mit regulärer Bedenkzeit findet am Montag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) statt. Carlsen eröffnet dann in Weiß. Endet auch dieses Duell remis, wird der WM-Titel weitere zwei Tage später in einem Tiebreak vergeben.