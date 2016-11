Schach-WM Erstes Duell endet remis

Titelverteidiger Magnus Carlsen ist mit einem Remis in die Schach-WM 2016 gestartet. Gegen den russischen Herausforderer Sergei Karjakin steht es somit nach der ersten Partie 0,5:0,5. Gespielt werden zwölf Partien, wer zuerst 6,5 Punkte erreicht, ist neuer Weltmeister.

Carlsen war in der knapp vier Stunden dauernden Partie insgesamt der etwas aktivere Spieler, der Außenseiter verteidigte aber geschickt und verdiente sich das erste Remis nach insgesamt 42 Zügen. Weiter geht es in New York am heutigen Samstag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), dann führt Karjakin die weißen Steine.