Schach-WM 2016 Carlsen erstmals am Rande einer Niederlage

Auch in der fünften Partie bei der Schach-Weltmeisterschaft 2016 in New York hat es keinen Sieger gegeben. Titelverteidiger Magnus Carlsen und Herausforderer Sergei Karjakin trennten sich remis. In der Schlussphase stand der Weltmeister erstmals bei diesen Titelkämpfen unter Druck und musste kurzzeitig sogar gegen eine mögliche Niederlage ankämpfen.

Carlsen entschied sich mit den weißen Steinen für einen uralten Klassiker unter den Eröffnungen - der Italienischen Partie. Der Weltmeister legte sein Spiel von Beginn an sehr prinzipiell mit einem ambitionierten Vormarsch auf dem Damenflügel und im Zentrum an.

Karjakin musste so schon sehr früh im Verlauf der Partie viel Bedenkzeit für seine Züge investieren, um die richtige Verteidigungsstrategie zu entwickeln. Im Übergang zum Mittelspiel entschied sich Carlsen für einen Abtausch im Zentrum, der zu einer sehr unterschiedlichen Bauernstruktur führte und beiden Seiten einen Freibauer brachte.

Nachdem Karjakins Angriffsversuche am Königsflügel fehlschlugen, musste sich der Herausforderer bis zur Zeitkontrolle im 40. Zug auf das kompakte Verteidigen der eigenen Stellung beschränken, aber auch Carlsens Initiative scheiterte.

Als im Zuschauerraum dann schon alle mit der Punkteteilung rechneten, unterlief Carlsen ein ungenauer Königszug. Karjakin konnte mit einem Bauernopfer seine Figuren noch einmal gefährlich aktivieren, doch der Weltmeister fand die richtige Defensivstrategie und sicherte sich nach dem Tausch der Schwerfiguren die Punkteteilung. Nach fünf absolvierten Partien steht es nun 2,5:2,5.

Das sechste Spiel findet am Freitag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) statt, dann wird Karjakin mit den weißen Figuren eröffnen.