Schach-WM "Karjakin ist exzellent, Carlsen ist speziell"

Kirsan Iljumschinow ist Präsident des Weltschachbunds, und es sagt einiges über seinen Ruf aus, dass er ausgerechnet beim größten Weltschachereignis, der WM in New York, nur aus der Ferne zuschauen darf. Der zwielichtige Geschäftsmann steht auf der Embargoliste der USA und verfolgt die Schach-WM ersatzweise über das Internet. Das hielt Iljumschinow jedoch nicht davon ab, einen anderen zwielichtigen, aber deutlich mächtigeren Präsidenten zur Eröffnung einzuladen: Donald Trump.

Doch auch wenn Iljumschinow schmeichelte ("kenne Trump gut und freue mich, dass er die Wahl gewonnen hat") und schmeichelte ("glaube, dass sich damit Schach in den USA besser entwickeln kann"), es half alles nichts: Die Aktion des Schachbosses blieb ein durchschaubarer Zug, auf der Popularitätswelle des Bald-Präsidenten mitzusurfen. Trump kam nicht, stattdessen führte US-Schauspieler Woody Harrelson den symbolischen ersten Zug zwischen Magnus Carlsen und Sergei Karjakin aus.

Zwei Partien sind seither gespielt, und obwohl beide remis endeten, so ist doch einiges passiert. Weltmeister Carlsen versuchte, mit Eröffnungen jenseits des Mainstream den gut vorbereiteten Herausforderer aus Russland zu überraschen, was ihm besonders in der ersten Partie mit der Trompowsky-Variante auch gelang.

Hier können Sie die erste Partie nachspielen:

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

In der zweiten Partie ging Carlsen dann der Berliner Verteidigung aus dem Weg, auch das nicht unbedingt alltäglich. Hier musste der Norweger, der in diesem WM-Duell der klare Favorit ist, dann zeitweise aber doch länger in die Stellung schauen. Karjakin jedenfalls entwickelte seine Figuren gut und spielte insgesamt sehr souverän. Lob gab es danach von vielen Experten, Ex-Weltmeister Garri Kasparow allerdings schlug sich auf die Seite des Champions. "Ich denke, sie spielen in verschiedenen Ligen. Karjakin ist exzellent, Carlsen ist speziell."

Hier können Sie die zweite Partie nachspielen:

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Wenn am heutigen Montag in New York die dritte Partie beginnt (19.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), wird Magnus Carlsen wieder mit Weiß spielen und Karjakin vor Probleme stellen wollen. Wenn Sie möchten, können Sie sich bis dahin selbst als Schachproblemlöser versuchen. Unser Kooperationspartner ChessBase.de hat ein Übungstool entwickelt, mit dem Sie sich ganz nebenbei ein paar Schachaufgaben widmen können.

Finden Sie den besten Zug?

Bei Carlsens erstem WM-Sieg, 2013 in Madras, gab es übrigens erst in der fünften Partie den ersten Sieg. Bei der Titelverteidigung vor zwei Jahren führte der Norweger nach zwei Spielen schon 1,5:0:5 und verlor dann die dritte Partie.

Wenn Sie sich noch einmal die Videoanalysen von Großmeister Daniel King zu beiden Partien ansehen wollen, können Sie das hier tun:

Partie 1

Video chessbase

Partie 2