Ausgleich bei Schach-WM Carlsen gewinnt zehnte Partie gegen Karjakin

Neun Partien hatte sich der favorisierte Titelverteidiger Magnus Carlsen bei der Schachweltmeisterschaft 2016 an Sergei Karjakin abgemüht, im zehnten Anlauf am Donnerstagabend konnte sich erstmals der Norweger durchsetzen. Nach sechseinhalb Stunden und 75 Zügen gab sein russischer Herausforderer auf.

Carlsen zeigte sich bei der Wahl der Eröffnung auch heute wieder flexibel und eröffnete nach dem Damenbauerspiel in der achten Runde dieses Mal mit e2-e4. In der Berliner Verteidigung der Spanischen Partie suchte der Weltmeister seine Chance in einem ruhigen Aufbau mit Raumvorteil am Damenflügel. Doch im Übergang zum Mittelspiel unterliefen beiden Spielern ungewöhnlich leichte Fehler. Der Weltmeister, der aufgrund des Rückstands auf Sieg spielen musste, hatte Glück, dass Karjakin einen sicheren Weg ins Remis übersah.

In der Folge konnte Carlsen aber in ein Endspiel mit je zwei Türmen und einem Springer abwickeln, das ihm gute Gewinnchancen bot. Er verbesserte in kleinen Schritten seine Stellung, Karjakin musste sich auf engem Raum verteidigen. Der Herausforderer hielt die Stellung 33 Züge mit viel Geschick zusammen, doch dann brach er unter dem Druck zusammen.

Ein falscher Turmzug ließ Carlsen im 57. Zug die Chance zum Bauerndurchbruch am Damenflügel. Karjakin wehrte sich zwar noch mit einigen aktiven Gegenzügen, doch am Ende blieb ein Turmendspiel, dass der Herausforderer mit zwei Minusbauern am Königsflügel aufgab.

Es war erst das zweite Spiel überhaupt bei diesem Turnier, das nicht mit einer Punkteteilung endete. Karjakin hatte sich am Montag durch seinen Sieg in der achten Partie einen kleinen Vorsprung erspielt, der Gesamtstand ist nun aber wieder ausgeglichen. Nach zehn Spielen haben beide Kontrahenten 5,0 Punkte.

Das WM-Duell ist auf zwölf Partien angelegt. Wer zuerst 6,5 Punkte erreicht, ist Weltmeister. Im Falle eines Gleichstands nach dem zwölften Duell geht es in einen Tiebreak mit verkürzter Bedenkzeit. Die elfte Partie findet am Samstag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) in statt. Dann eröffnet Karjakin mit Weiß.