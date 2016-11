Schach-WM Carlsen rettet ein Remis

Nach dem ersten Sieg im achten Duell der Schach-Weltmeisterschaft endete die neunte Partie zwischen Titelträger Magnus Carlsen und Sergei Karjakin nach 74 Zügen mit einer Punkteteilung. In einer engen Partie erspielte sich der Herausforderer aus Russland im Anschluss an seine Spanische Eröffnungsvariante während des Übergangs ins Mittelspiel einen Vorteil. Carlsen stand zwischenzeitlich mehrfach unter Druck, konnte eine mögliche Vorentscheidung im Kampf um den WM-Titel jedoch noch abwenden. Insgesamt steht es nun 5,0:4,0 zugunsten Karjakins. Damit bleiben dem Norweger Carlsen, der vor Beginn der WM noch als Favorit galt, lediglich drei Partien, um den Rückstand wettzumachen und seinen WM-Titel doch noch erfolgreich zu verteidigen.

Wer in dem auf zwölf Partien ausgelegten Wettbewerb als Erster 6,5 Punkte erreicht, wird zum neuen Schach-Weltmeister gekrönt. Im Falle eines Gleichstands geht es in einen Tiebreak mit verkürzter Bedenkzeit. Die zehnte Partie findet am heutigen Donnerstag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) statt. Dann eröffnet Carlsen in New York mit Weiß.