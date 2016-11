Schach-WM Viertes Spiel, viertes Remis

Die Schach-Weltmeisterschaft 2016 in New York wartet weiter auf den ersten Sieg. Wie schon die ersten drei Partien endete auch die vierte Begegnung remis. Weltmeister Magnus Carlsen drängte seinen Herausforderer Sergei Karjakin in die Defensive, der Russe verteidigte aber auch am Dienstagabend stark. Nach 94 Zügen und sechseinhalb Stunden einigten sich die Kontrahenten auf ein Remis.

Der Gesamtspielstand bleibt ausgeglichen, nach vier Spielen haben beide Kontrahenten 2,0 Punkte. Das WM-Duell ist auf zwölf Partien angelegt. Wer zuerst 6,5 Punkte erreicht, ist Weltmeister.

Das fünfte Spiel findet am Donnerstag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) statt, Carlsen wird dann wieder mit den weißen Figuren eröffnen.