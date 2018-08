Schwimm-EM Blackout bei der Wende - Olympiasiegerin scheidet aus

Seit acht Jahren schwimmt Pernille Blume in der Weltspitze mit. Die Dänin wurde 2016 über 50 Meter Freistil Olympiasiegerin und im Anschluss zu Dänemarks Sportlerin des Jahres gewählt. Erfahren genug sollte Blume sein, doch bei den Schwimm-Europameisterschaften in Glasgow unterlief der 24-Jährigen ein kaum zu erklärender Blackout.

Blume trat im Halbfinale über 100 Meter Freistil an, eine Finalteilnahme galt unter normalen Umständen als sicher. Und Blume ging das Rennen extrem schnell an, die ersten 50 Meter schwamm sie in 23,98 Sekunden, das war die mit Abstand beste Zeit aller 16 Halbfinalistinnen. Doch dann schlug sie am Beckenrand an, statt eine Wende für die zweiten 50 Meter zu vollziehen.

Dieses Manöver kostete Blume einige Sekunden, am Ende wurde sie in 54,71 Sekunden Sechste ihres Laufs und verpasste das Finale. Die Schwedin Sarah Sjöström, Weltschwimmerin des Jahres 2017, schwamm die schnellste Zeit und gilt im Finale als Favoritin - in Abwesenheit von Blume. "Ich kann nicht sagen, was da passiert ist", sagte die Dänin anschließend im ZDF-Interview.

Köhler holt Silber mit Deutschem Rekord

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) freute sich über die insgesamt fünfte EM-Medaille. Sarah Köhler hat über die lange Distanz Silber gewonnen. Die 24-Jährige musste sich über 1500 Meter Freistil in deutscher Rekordzeit von 15:57,85 Minuten lediglich der italienischen 800-Meter-Europameisterin Simona Quadarella geschlagen geben. Rang drei ging an die erst 16 Jahre alte Ungarin Ajna Késely. Am vergangenen Samstag hatte sich Köhler als Mitfavoritin über 800 Meter Freistil noch mit Platz vier begnügen müssen.

"Ich bin sehr, sehr zufrieden, dass es Bestzeit geworden ist", sagte Köhler, die ihren Rekord um zwei Sekunden unterbot, im ZDF. Ihre Niederlage über 800 Meter Freistil habe sie gut verarbeitet, die Goldmedaille ihres Freundes Florian Wellbrock zusätzlich motiviert: "Es hätte nichts gebracht, in Selbstmitleid zu zerfließen. Flo hat mich angespornt, ich wollte nachlegen."