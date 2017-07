Schwimm-WM Hentke weckt Medaillenhoffnungen

Franziska Hentke hat gute Chancen auf die erste Medaille für die deutschen Beckenschwimmer bei der WM in Budapest. Die deutsche Meisterin qualifizierte sich als Schnellste der beiden Halbfinals über 200 Meter Schmetterling für den Endlauf am Donnerstag. Hentke schwamm in 2:06,29 Minuten die zweitbeste Zeit des Jahres - und blieb damit nur über ihrer eigenen Weltjahresbestzeit.

Im Finale steht auch die zweite deutsche Medaillenhoffnung Philip Heintz. Ihm reichte ein vierter Platz (1:57,27) in seinem Halbfinale und die sechstbeste Zeit insgesamt über 200 Meter Lagen für den Einzug in den Endlauf am Donnerstag. Im Finale wird er sich aber noch steigern müssen, um seinen Traum von Edelmetall zu erfüllen.

Im ersten Finale für die deutschen Beckenschwimmer bei dieser WM belegte der erst 19 Jahre alte Florian Wellbrock über 800 Meter Freistil Platz sieben (7:52,27). In einem spannenden Rennen siegte der Italiener Gabriele Detti (7:40,77). Die deutsche Mixed-Staffel landete im Finale über 800 Meter Freistil ebenfalls auf Platz sieben (3:46,03). In den Medaillenkampf konnten Lisa Graf, Aliena Schmidtke, Marco Koch und Damian Wierling beim Sieg der USA in neuer Weltrekordzeit (3:38,56) aber nicht eingreifen.

Ledecky schwächelt zum ersten Mal

US-Star Katie Ledecky zeigte ungewohnte Schwächen und wurde erstmals in einem Finale einer Schwimm-WM besiegt. Nur einen Tag nachdem die 20-Jährige mit ihrem dritten WM-Gold in Budapest zur erfolgreichsten Schwimmerin der Geschichte aufgestiegen war, landete sie im Finale über 200 Meter Freistil nur auf dem geteilten zweiten Platz. Ihre Finalzeit war sogar schlechter als die aus dem Halbfinale. Das Rennen gewann die Italienerin Federica Pellegrini nach einer starken Schlussbahn in 1:54,73 Minuten.

Im Finale über 200 Meter Schmetterling verpasste Ungarns Hoffnungsträger Laszlo Cseh den erhofften Heimsieg knapp. Cseh wurde in 1:53,72 Minuten Zweiter und musste sich nur dem Südafrikaner Chad le Clos (1:53,33) geschlagen geben. Le Clos schwamm das Rennen von vorne und rettete seinen Vorsprung knapp ins Ziel. Für ihn war es der vierte WM-Titel auf dieser Strecke.

Der Brite Adam Peaty konnte seinen eigenen Weltrekord über 50 Meter Brust zwar nicht erneut verbessern, er gewann das Finale in 25,99 Sekunden aber dennoch souverän.