Brustschwimmer Marco Koch Der Muskel ist blöd

Die gute Nachricht vorweg: Marco Koch hat die erste Nacht in Budapest ohne größere Probleme überstanden. Als er am Mittwochmorgen nach seiner Anreise in der Interviewzone über seine ersten Eindrücke von den Weltmeisterschaften in Ungarns Hauptstadt sprach, gab er in seiner bekannt entspannten Art zwar zu Protokoll, dass er um fünf Uhr früh zur Dopingkontrolle geweckt worden war. Aber diese Störung der so dringend benötigten Nachtruhe war nichts dagegen, was Marco Koch bei der vorigen WM erlebt hatte.

Damals stand Koch ebenfalls am Tag nach seiner Anreise in der Mixed-Zone. Dort erzählte er fast nebenbei, dass er die Nacht zuvor "durchgebrochen" hatte. "Aber besser mal was Falsches essen und eine Nacht kotzen als ein Magenvirus" - so sah es Koch damals, bevor er sich zwei Tage später zum ersten deutschen Weltmeister über 200 Meter Brust kürte.

Ein Jahr später galt Koch ob seiner so zuverlässig abgelieferten Erfolge in den Jahren zuvor als designierter Olympiasieger, stand quasi stellvertretend für die Rückkehr der einstigen Schwimmnation Deutschland in die Weltspitze. Dann kam das olympische Finale - und Deutschlands Vorzeigeschwimmer kam über Rang sieben nicht hinaus.

Der Blick geht schon nach Tokio

Die verpasste Chance scheint abgehakt, der Blick nach vorne gerichtet. Weit nach vorne, Richtung Tokio 2020. Das sogenannte nacholympische Jahr nutzen Sportler um Kopf und Körper zunächst eine länger Pause zu gönnen, Kraft zu tanken für den nächsten Olympiazyklus und neue Dinge auszuprobieren. Auch Marco Koch veränderte etwas.

An dem 25-Jährigen war zuletzt gut zu beobachten, welche Folgen das von Bundestrainer Henning Lambertz nach den medaillenlosen Spielen von Rio verbindlich vorgegebene Kraftkonzept für die Schwimmer mit sich bringen kann. Anstatt Kraftausdauer (viele Wiederholungen mit weniger Gewicht) wird ausschließlich Maximalkraft trainiert. Damit soll Muskelmasse aufgebaut und die Athletik der Schwimmer verbessert werden.

Für Koch hieß das: Aus Kniebeugen "mit 95 Kilogramm unsauber" seien technisch korrekte Kniebeugen mit 130 Kilogramm geworden. Beim Bankdrücken habe er sich von 115 auf 130 Kilogramm gesteigert, beim Umsetzen von knapp 80 auf 95. "In der ersten Woche bin ich geschwommen wie ein Eimer. Ich habe mich extrem stark und gleichzeitig extrem fest gefühlt", sagt Koch. Wie ein Bodybuilder, den man das erste Mal ins Wasser schmeißt. Dass diese Neuerungen für einige Schwimmertypen schwieriger werden könnten als für andere, hat auch Lambertz stets betont. Schließlich müsse man mit den zusätzlichen Kraftkilos neu arbeiten lernen, vielleicht sogar die über Jahre ausgetüftelte Technik anpassen.

"Der Muskel ist blöd", beschrieb es Kochs Heimtrainer Alexander Kreisel am Rande der Deutschen Meisterschaft. "Er weiß nicht genau, was er machen muss, schon gar nicht im Wasser. Man muss schauen, wie man die neuen Fasern wieder speziell aktiviert." Darüber hinaus habe sich der Körperschwerpunkt verändert. Ein Balanceakt für jeden Übungsleiter. "Gerade wenn die Entwicklung so schnell passiert, muss man wirklich sehr vorsichtig sein und dem Körper Zeit geben, den Transfer zu machen. Das dauert einfach eine ganze Weile", sagt Kreisel. "Da kannst du so viel Kraft haben wie du willst, wenn deine schwimmspezifische Muskulatur noch nicht so weit ist, bekommst du es nicht sauber ins Wasser."

Nur wegen Ausnahmeregelung bei der WM dabei

Bei der deutschen Meisterschaft passierte genau das: Koch konnte die dazugewonnene Kraft noch nicht ins Wasser bringen und schwamm um eine halbe Sekunde an der WM-Norm vorbei. Als Titelverteidiger machte der Schwimmverband für Koch eine Ausnahme bei der Nominierung.

Auch Koch ist klar, dass neue Reize stets ihre Zeit brauchen. Und da sein Blick ohnehin längst nach Tokio gerichtet ist, sieht er sich "auf dem richtigen Weg". Verbesserte Ausdauer- und Kraftwerte sprächen für die eingeschlagene Richtung. "Die Testserien liefen zuletzt auch deutlich besser als vor der DM", sagte Koch am Tag nach seiner WM-Anreise. Auch die Gleitfähigkeit, das Geheimnis seines Erfolgs, sei wieder deutlich erkennbar, oder, wie Koch es beschreibt: "Ich bin wieder gut ins Rutschen gekommen."

In dieser Saison bestritt Koch weit weniger Top-Rennen als sonst. Um aber das Gefühl für die Geschwindigkeit und das nötige Selbstvertrauen zu bekommen, ging Koch in den vergangenen Wochen noch bei den hochkarätig besetzten Wettkämpfen in Rom und Châtres an den Start.

Dort sah er aber auch: Die Konkurrenz, vor allem aus Übersee, ist stark. Seine Saisonbestzeit von 2:08,69 Minuten bringt ihn derzeit gerade unter die Top Ten der Welt. Japans Ippei Watanabe führt die Weltrangliste mit 2:06,67 Minuten an. In Budapest muss er sich für eine Medaille steigern. Seine Aussichten bezeichnet er deshalb selbst als "Wundertüte". Was drinsteckt? "Hoffentlich eine schnelle Zeit", sagt er.