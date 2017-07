Schwimm-WM in Budapest Ledecky eine Klasse für sich

Bei den Weltmeisterschaften im Schwimmen in Budapest siegte Katie Ledecky in 15:31,82 Minuten über 1500 Meter Freistil. Am Ende des Rennens hatte die US-Amerikanerin 19 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Spanierin Mireia Belmonte, auf Platz drei landete Simonda Quadarella aus Italien.

Ledeckys Erfolg bedeutete nicht nur ihre dritte Goldmedaille bei den laufenden Wettkämpfen, sondern sie stellte mit dem zwölften WM-Titel ihrer Karriere eine neue Bestmarke auf. Die bisherige Rekordhalterin Missy Franklin aus den USA (elf WM-Triumphe) geht bei den Titelkämpfen nicht an den Start. Nach zwei Schulteroperationen hatte sie auf die nationale WM-Qualifikation verzichtet. Über 200, 800 und in der 4x200-Meter-Staffel hat die Freistil-Spezialistin Ledecky noch Chancen, ihre Ausbeute weiter zu steigern.

Katie Ledecky's 12 World Championships gold medals are third-most by any swimmer, trailing only Michael Phelps and Ryan Lochte. pic.twitter.com/D2nsqXeDLF — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 25. Juli 2017

In der 200-Meter-Freistil-Konkurrenz der Männer siegte der Chinese Sun Yang. Der dreimalige Olympiasieger, der in der Vergangenheit des Dopings überführt wurde und seitdem in der Szene kritisch beäugt wird, gewann in 1:44,39 Minuten. Die Weltrekordzeit des Deutschen Paul Biedermann (1:42,00), die er bei seinem WM-Triumph 2009 in Rom geschwommen war, blieb wie erwartet unangetastet.