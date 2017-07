Schwimmerin Sjöström Die Schmetterlingskönigin kann auch anders

Sarah Sjöström rutscht hastig auf dem weißen Sofa zurück, auf das sie gebeten wurde, um die Fragen der Journalisten bei der Schwimm-WM in Ungarn zu beantworten. Die Fragesteller waren immer näher an die 23-Jährige herangetreten, so dass kaum mehr ein Schreibblock zwischen sie und die schüchterne Athletin passte. Die große Aufmerksamkeit, die dem schwedischen Schwimmstar nicht erst seit ihrem Weltrekord am Sonntag und ihrer Goldmedaille am Montag zuteil wird, scheint Sjöström noch immer unangenehm zu sein. Auch extrovertierte Jubelstunts auf der Trennleine, Muskel-Schauspiele oder Freudenschreie sind ihre Sache nicht. Oder besser: nicht immer.

Denn da war dieses Rennen vor neun Jahren, das erste Finale bei einer EM für die damals 14-Jährige. Favoritin über 100 Meter Schmetterling im niederländischen Eindhoven war Titelverteidigerin Inge Dekker. Doch als die Lokalmatadorin anschlug, waren alle Anfeuerungsrufe verstummt. "Das Einzige, was man dann hörte, waren meine Schreie", beschrieb Sjöström einmal diesen Moment, in dem sie kapiert hatte, dass sie sechs Hundertstel schneller war als der Schwimmstar auf der Bahn neben ihr. "Wunderkind!", riefen sie danach nicht nur in Schweden. Für die junge Sportlerin war es lediglich der Höhepunkt einer "coolen" Auslandsreise, die bei der Achtklässlerin praktischerweise in die Frühjahrsferien gepasst hatte.

Bereits ein Jahr später kürte sich der Teenager zur ersten skandinavischen Weltmeisterin über 100 Meter Schmetterling, Weltrekord inklusive. Anschließend sammelte Sjöström über 100 Meter Schmetterling so ziemlich jeden Titel ein, den sie kriegen konnte. Dann, normal in dem Alter, bekam ihre Karriere einen leichten Knick: Bei der WM 2011 musste sie sich gleich dreimal mit Platz vier begnügen, nach ebenfalls enttäuschenden Spielen von London 2012 war es an der Zeit für Veränderungen. Sjöström zog zuhause aus, schloss sich nach Jahren des einsamen Bahnenziehens einer Trainingsgruppe in Stockholm an, die sie auch im Alltag forderte. Schon 2013 gewann sie erneut WM-Gold.

AFP Sjöström in der Tauchphase

Sarah Sjöström schwamm zu bislang 26 internationalen Langbahn-Medaillen, darunter viermal WM-Gold und zehn EM-Titel. Damals, als sie als Teenager zu ihrem ersten Weltrekord schwamm, habe sie nicht die große Karriere geplant. Das sei eben einfach so passiert. Heute, sagt sie, sei das anders: "Heute will ich nur noch Rekorde brechen und gewinnen."

Einen für sie besonderen Rekord sicherte sich Sjöström bei den Weltmeisterschaften 2015. "Mehr als alles andere" wollte sie sich ihren Weltrekord über 100 Meter Schmetterling von Olympia-Siegerin Dana Vollmer zurückholen. Das Ergebnis dieser Entschlossenheit: Weltrekorde im Halbfinale sowie im Endlauf. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar: Eine weitere Olympia-Enttäuschung kommt für Sarah Sjöström nicht in Frage. In Rio de Janeiro schmetterte sie zu Gold über ihre Paradedisziplin, natürlich mit neuer Bestmarke.

Angefangen hat für sie alles mit 29 Sekunden. An diese Zeit erinnert sich Sjöström noch heute genau, ebenso daran, dass sie abgesehen von eben diesen 50 Metern Freistil "sonst nichts" schwimmen konnte. Zu diesem Zeitpunkt war sie acht Jahre jung. Für andere Sportarten sei sie schlicht nicht talentiert gewesen. Also blieb es halt beim Schwimmen.

AP Sjöström mit Goldmedaille über 100 Meter Schmetterling

Dass die Schmetterlingspezialistin auch Jahre später immer noch fabelhaft kraulen kann, bewies Sjöström zuletzt mit ihrem heimlichen Weltrekord über 100 Meter Freistil, den sie zunächst unbemerkt als Startschwimmerin der schwedischen Freistil-Staffel hinlegte. Knapp 24 Stunden später schrappte die Olympiasiegerin im Finale über 100 Meter Schmetterling um nur fünf Hundertstelsekunden an WM-Weltrekord Nummer zwei vorbei. Allerdings habe sie diese Bestmarke ohnehin nicht angepeilt: "Ich habe dieses Jahr nicht wirklich Schmetterling trainiert. Ich habe mich mehr auf meinen Freistil konzentriert, daher war ich überrascht, dass ich überhaupt so nah an dem Weltrekord dran war", sagte Sjöstrom danach. "Mit der Zeit, die ich auf den ersten 50 gemacht habe, freue ich mich nun richtig auf 50 Meter Schmetterling und die 50 Freistil."

Den Weltrekord über 50 Meter Schmetterling hält Sjöstrom selbst, seit sie 2014 bei einem Freibad-Schwimmfest in Schweden eine Bestmarke ihrer Teamkollegin Therese Alshammar um mehr als eine halbe Sekunde unterbot, die noch aus der Zeit stammte, als mit Hilfe Auftrieb verschaffender Anzüge Weltrekorde in Serie geschwommen wurden. Nun will sie auch die Fabelzeit über 50 Meter Freistil angreifen, aufgestellt von Britta Steffen 2009 in Rom.

Steffen, die bis im vergangenen Jahr auch jene Bestmarke über 100 Meter Freistil hielt, die sich Sjöström zu Beginn der Titelkämpfe geschnappt hatte, ist nicht überrascht über die Leistungen der Schmetterlingskönigin auf den Kraulstrecken. "Sarah hat viele Jahre mehr oder weniger Lehrgeld bezahlt. Nun ist sie reifer und in der Form ihres Leben, so scheint es mir", sagt Steffen. Sie ist sich sicher, dass auch ihr zweiter Freistil-Weltrekord von 23,73 Sekunden nun fällig sein wird: "Wenn die 50 nicht unter 23,7 geschwommen werden, wäre ich überrascht."