Schwimm-WM Silber für Hentke, DSV-Totalausfall abgewendet

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat dank Franziska Hentke den nächsten Tiefpunkt vermieden. Nach Jahren der Enttäuschungen und Pleiten für den DSV schwamm Schmetterlingsschwimmerin Hentke bei der Weltmeisterschaft in Budapest auf den zweiten Platz und ersparte dem Verband mit ihrer Silbermedaille die erste WM ohne Edelmetall.

Grenzenlose Freude herrschte im deutschen Lager trotzdem nicht, denn mit Marco Koch und Philip Heintz gingen zwei weitere Medaillenhoffnungen leer aus. Für den ehemaligen Weltmeister Koch sind die Einzelrennen nach dem Halbfinal-Aus über 200 Meter Brust beendet und der von Chefbundestrainer Henning Lambertz als "heißestes Eisen" bezeichnete Philip Heintz verpasste eine Medaille über 200 Meter Lagen als Siebter deutlich.

"Das war einfach ein geiles Rennen", sagte Hentke nach dem Rennen und spielte auf ihren Weltranglisten Fluch an: "Ich bin froh, dass ich bei einem Top-Event meine Leistung abrufen konnte." Zur WM 2015 war sie wie jetzt in Budapest als Jahresweltbeste angereist, schwamm als Vierte aber am Podest vorbei. Bei Olympia in Rio de Janeiro war als Nummer zwei der Welt sogar schon im Halbfinale Schluss gewesen. "Heute Abend gönne ich mir was, was ich mir lange nicht gegönnt habe", sagte sie Hentke.

Die 28-jährige schlug in der Duna Aréna nach 2:05,39 Minuten als Zweite an. Nur Mireia Belmonte aus Spanien, die Gold holte war noch schneller. Bronze ging an Katinka Hosszú aus Ungarn.

Getty Images Marco Koch

Koch schlug im Halbfinale nach 2:09,61 Minuten an und belegte insgesamt Platz elf. Koch hatte vor der WM Mühe gehabt, seine Form einzuschätzen und sich selbst als "Wundertüte" bezeichnet. "In der Wundertüte war leider nicht so viel wie erhofft", sagte er. "Ich habe gedacht, dass ich um einiges schneller sein würde, aber mehr ging leider nicht."

Koch war eine Minute vor dem Start die Innenhose der Badehose gerissen. "Da ist mir bei jedem Beinschlag Wasser in die Hose gelaufen", erzählt er: "Das ist kein angenehmes Gefühl, aber es macht wahrscheinlich auch nicht unheimlich viel aus."

Heintz, ebenfalls als Jahresweltbester angereits, lag schon nach der ersten Bahn zurück und konnte auch in der sonst von ihm stärkeren zweiten Rennhälfte keine Plätze gut machen. "Schwer zu sagen, wie ich mich fühle", sagte er direkt nach dem Rennen. Er stützte die Arme auf die Knie und pustete erstmal eine halbe Minute durch. "Alles was ich sagen kann, ist: Ich habe alles gegeben, ich bin total fertig. Ich habe gehofft, es geht schneller."

DPA Philip Heintz

Gold holte der US-Amerikaner Chase Kalisz in Weltjahresbestzeit von 1:55,56 Minuten. Damit war er genau zwei Hundertstelsekunden schneller als Heintz bei seiner Weltjahresbestmarke von den deutschen Meisterschaften Mitte Juni in Berlin. Silber gewann Kosuke Hagino aus Japan vor Shun Wang aus China.