WM-Gastgeber Ungarn Ein Land schwimmt

Vielleicht ist es die Sehnsucht nach dem Meer. Ungarn liegt eingeklemmt zwischen sieben europäischen Staaten, die Ungarn sind so weit weg vom Meer wie kaum ein anderes Land auf dem Kontinent.

Es ist das Land, das seit Jahrzehnten im Wassersport Bestleistungen vollbringt.

Kein europäisches Land war bei den Olympischen Spielen von Rio im Becken erfolgreicher. Die Schwimm-Weltmeisterschaft in der eigenen Hauptstadt soll wieder ein Fest für Ungarn werden. Für ein Land, das wegen seiner Regierung in Europa so kritisch beäugt wird, sind die Resultate im Wasser besonders wichtig.

Die Vorzeichen dafür sind gut. Ungarn hat nicht einmal zehn Millionen Einwohner und bringt einen Weltklasseschwimmer nach dem Anderen hervor, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, die Wasserballer gehören seit Jahrzehnten ebenfalls zur Weltelite. Manchmal gibt es so etwas, ein kleines Land und ein großer Sport: die Niederlande und der Eisschnelllauf, Finnland und die Speerwerfer, Ungarn und seine Schwimmer.

Mit András Hargitay fing alles an

András Hargitay machte bei den Schwimmern den Anfang. In den Siebzigerjahren wurde er Weltmeister über 400 Meter Lagen. Es war eine Zeit, in der eigentlich nur US-Amerikaner oder DDR-Sportler Weltmeister wurden.

Hargitay ist bis heute ein Idol. Im Vorjahr ließ er sich noch einmal in die Pflicht nehmen, als die Ungarn vor den Olympischen Spielen von Rio einen neuen Cheftrainer brauchten. Vorgänger László Kiss, ein Goldschmied, der unter anderem den Superstar der Neunzigerjahre, Krisztina Egerszegi, zum Olympiasieg geführt hatte, hatte einen unrühmlichen Abgang. Eine alte Vergewaltigungsgeschichte von 1962 holte ihn 50 Jahre später ein. Der Rücktritt war unvermeidbar.

Nach Hargitay riss die Erbfolgelinie der ungarischen Weltklasseschwimmer nicht mehr ab. Ganz gleich, dass zwischendurch das politische System vollständig umgekrempelt wurde, der Kalte Krieg zu Ende ging oder Regime stürzten. Ungarns Schwimmer machten einfach weiter. Der damalige Coach Tamás Széchy, im ungarischen Schwimmen eine Legende wie Emil Beck im Fechten oder Karl Adam im Rudern, trieb Tamás Darnyi, Norbert Rózsa und Attila Czene zu Höchstleistungen. Dann kam die Zeit der dominanten Egerszegi und des Olympiasiegers im Brustschwimmen Dániel Gyurta. Heute heißen die Helden Tamás Kenderesi, László Cseh - und vor allem Katinka Hosszú.

Die "Iron Lady" und ihr Ehemann

Die 27 Jahre alte Hosszú, vielsagender Spitzname "Iron Lady", ist Ungarns bekannteste Sportlerin und polarisiert die Schwimmwelt. Als sie in Rio de Janeiro über die 400 Meter Lagen den Weltrekord in tausend Stücke zerfetzte, kam das nicht nur denen, die grundsätzlich den Schwimmsport argwöhnisch betrachten, auffällig vor. Doch Hosszú ist bei Dopingproben bisher nie durchgefallen. Sie gilt als bessene Arbeiterin, nach vorne gepeitscht durch ihren Trainer und Ehemann Shane Tusup, einen US-Amerikaner, der mit Hosszú ein Duo bildet "wie das Wasser im Schwimmbecken und das Chlor", wie die "New York Times" während der Spiele von Rio schrieb.

Hosszú und Tusup treten auf wie siamesische Zwillinge, eine Zwei-Personen-Wagenburg, die Konkurrenz will mit ihnen wenig zu tun haben, und sie nichts mit der Konkurrenz. Mit dem ungarischen Verband liegt sie auch gerne über Kreuz. Hosszú war mitverantwortlich, dass der über Jahrzehnte allmächtige Verbandsboss Tamás Gyárfás 2016 abtreten musste. Gyárfás, Medienunternehmer, genannt "der Berlusconi des Ostens", hatte seit 1993 den Verband geführt, Netzwerke aus- und aufgebaut, politische Freundschaften gebildet - aber als er es sich mit Superstar Hosszú verdarb, die darauf pochte, sich selbst zu vermarkten, statt sich den Vorgaben des Verbands zu beugen, war es um ihn geschehen. Auch sein bisheriger Freund, Staatspräsident Viktor Orbán, entzog ihm die Unterstützung.

Der politische Einfluss auf den Sport war bereits weit vor Orbán vorhanden. Das Zusammenspiel erreichte seinen Höhepunkt in jenem berühmten Wasserballspiel zwischen Ungar und der UdSSR bei den Olympischen Sommerspielen 1956 in Melbourne. Sowjets und Ungarn lieferten sich kurz nach dem niedergeschlagenen Aufstand im Wasserbecken ein Duell, das besser den Namen Schlacht vertragen hätte. Der 4:0-Erfolg der Ungarn im "Blutspiel von Melbourne" und das Bild des ungarischen Torschützen Ervin Zádor mit seiner Platzwunde nach einem Fausthieb des russischen Gegenspielers ist heute ein nationaler Mythos, mehrfach verfilmt, zur Literatur geworden.

So hoch werden die Emotionen in der Budapester Duna-Arena diesmal wohl nicht kochen, dennoch: Auch 2017 ist die Schwimm-WM mehr als ein Sportereignis. Orbán hatte es sich schon 2015 nicht nehmen lassen, die Ausrichtung Budapests persönlich bekanntzugeben. Im Parlament sprach er vom "größten internationalen Ereignis in der Geschichte Budapests", einer Stadt, die immerhin bereits auf eine fast 2000-jährige Historie zurückblicken kann.

Hosszú, Kenderesi und die Anderen aus Ungarns Equipe sollen für den nötigen Glanz sorgen. Bei den Spielen von Rio waren nur die US-Amerikaner und die Australier erfolgreicher im Becken. Ungarn als die beste europäische Nation - man kann sich das maliziöse Lächeln von Viktor Orbán vorstellen.