Schwimm-Star Joseph Schooling Vom Phelps-Fan zum Gejagten

Links lächelt US-Superstar Michael Phelps in die Kamera, einen Kopf darunter ein kleiner Junge, 13 Jahre, mit Brille und Zahnspange, der seinen Augen kaum traute, als er sein Idol plötzlich in diesem Country Club in Singapur sah. Phelps bereitete sich dort auf jene Spiele in Peking 2008 vor, bei denen er später achtmal Gold gewinnen sollte. Und der kleine Joseph? Nun - seine größte Errungenschaft war zu diesem Zeitpunkt wohl dieses Foto.

Vermutlich dachte Schooling damals nicht: "In acht Jahren werde ich dich im letzten Einzelrennen deiner Karriere schlagen." Doch er tat genau dies, dann ging das Foto um die Welt.

Denn schon ein Jahr, nachdem dieses Bild entstanden war, ging jener Joseph Schooling, selbst ein talentierter Schmetterlingschwimmer, in die USA, wo sich Schule und Training so gut verbinden lassen. Sein Großonkel Lloyd Valberg, 1948 in London als Hochspringer Singapurs erster Olympiateilnehmer, entfachte in ihm den Traum von Olympia. Es passt zu dieser wundersamen Geschichte, dass Valbergs Großneffe 2012 ebenfalls nach London reiste.

Sein erster Auftritt bei Olympischen Spielen wurde allerdings zum "absoluten Tiefpunkt", wie Schooling dem SPIEGEL sagt. Der Weltverband beanstandete kurz vor dem Start Schwimmbrille und Badekappe des damals 17 Jahre alten Olympia-Neulings, er durfte beides nicht nutzen - und schmetterte deutlich am Halbfinale vorbei. "Das war wirklich schlimm für mich. Aber ich denke, das zu erleben hat mich noch entschlossener, noch zielstrebiger gemacht."

"Ich freue mich, dass es Joseph war"

Zwei Jahre später schon kürte Schooling sich bei den Commonwealth Games mit Silber über 100 Meter Schmetterling zum ersten Medaillengewinner Singapurs. Bei der WM 2015 im russischen Kasan schlug er als Dritter an. Seine erste WM-Medaille, ein großer Erfolg. Doch nichts im Vergleich dazu, was zwölf Monate später in Rio de Janeiro passieren sollte.

Es war, wie bereits an einigen Tagen zuvor, die Nacht des Michael Phelps. Der US-Amerikaner war auf Abschiedstour, das letzte Einzelrennen der Lichtgestalt des Schwimmens stand bevor. Schnellster der Halbfinals über 100 Meter Schmetterling war zwar Schooling gewesen, aber was hieß das schon? Schließlich ging es über jene Strecke, über die der Rekordolympionike seit 2005 ungeschlagen war. Doch zwei Bahnen und 50,39 Sekunden später war es Schooling, der als erster die Hände an die Wand brachte. Phelps schlug ganze 75 Hundertstel später an, als Zweiter, zusammen mit László Cseh und Chad le Clos.

REUTERS Siegerehrung mit einmal Gold und dreimal Silber

Bei der anschließenden Presskonferenz sagten beide so schöne Dinge übereinander wie "niemand verliert gern, aber ich freue mich, dass es Joseph war, der gewonnen hat", und "ohne Michael Phelps wäre ich nicht der Champion, der ich heute bin. Er ist der Grund, warum ich ein noch besserer Schwimmer werden will".

Als wäre all das noch nicht historisch genug, war Schoolings erster Olympia-Erfolg zudem das erste Olympia-Gold für sein Heimatland Singapur überhaupt. Die Rekordsumme von einer Million Singapurdollar (rund 650.000 Euro) sollte er dafür bekommen. 200.000 davon gingen zurück an den nationalen Schwimmverband, den Rest bekam Mutter May Yim, die sich um die Finanzen ihres Sohns kümmert.

Schooling wurde zum Namensgeber einer Orchideen-Art

Was ihn dann bei der Rückkehr in seine Heimat erwartete, kann Schooling auch ein Jahr später kaum in Worte fassen. "Es war ziemlich unwirklich. Meine Eltern haben gesagt, sie hätten so etwas in Singapur noch nie erlebt." Schon am Flughafen wurde Schooling von tausenden Fans in Beschlag genommen. Sprechchöre, Fahnen und gekreischte Liebeserklärungen - das volle Programm. Danach ging es auf eine Parade, wie sie hierzulande nur Fußballmeister erleben dürfen: 500.000 Menschen säumten die Straßen. Jeder zehnte Einwohner Singapurs kam demnach, um dem neuen Nationalhelden zuzujubeln. Zahlreiche Auszeichnungen folgten, einzig der für ihn geforderte Nationalfeiertag steht bislang noch nicht im Kalender. Allerdings gibt es nun eine Orchidee, die nach ihm benannt wurde.

Während Phelps nach Rio de Janeiro sein Leben als Ehemann und Vater genießt, nebenbei den Instagram-Account von Sohn Boomer managt und am Sonntag mal eben im amerikanischen Fernsehen gegen einen Weißen Hai schwimmen wird, will Schooling bei den Weltmeisterschaften in Budapest weiter an seinem Vermächtnis arbeiten.

Dass er dabei nun derjenige sein wird, den alle schlagen wollen, beunruhigt ihn nicht. Im Gegenteil: Bereits vor dem Finale von Rio gab Schooling selbstbewusst zu Protokoll: "Ich mag es, der Gejagte zu sein." Wie zum Beweis steht auf seinem linken Schulterblatt in schwarzer Tinte "come and take it" unter einen Bullenkopf geschrieben, dem Symbol der University of Texas, an der er seit 2014 trainiert und studiert. Frei übersetzt heißt das: kommt doch, wenn ihr könnt.

Er selbst will sich als nächstes die WM-Krone holen. Und den Weltrekord über 100 Schmetterling gleich dazu. Den hält: Michael Phelps.